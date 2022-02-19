США и союзники предупреждают, что российские кибератаки могут нанести глобальный ущерб

Соединенные Штаты и их западные союзники готовятся к возможности того, что российское вторжение в Украину будет иметь волновой эффект в киберпространстве, даже если западные организации изначально не являются предполагаемой целью.
Первоначально вирус был нацелен на украинский веб-сайт, но затем повлиял на работу компаний по всему миру, в том числе на датского судоходного гиганта Maersk и американский FedEx.
Монако — не первый высокопоставленный чиновник США, который предупреждает, что потенциальные действия России в киберпространстве могут иметь неожиданные последствия.
Чиновники Министерства внутренней безопасности США заявили, что на данный момент не было никаких конкретных или достоверных угроз, указывающих на то, что атака, подобная NotPetya, вот-вот будет развернута против Соединенных Штатов. Но они сказали, что не рискуют и на всякий случай тесно сотрудничают с Украиной и другими союзниками.
Рекорд России
Некоторые официальные лица по-прежнему обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин отдаст приказ наносить удары по странам за пределами Украины в рамках любых военных действий против Украины.
Агентства США также обеспокоены тем, что по мере эскалации напряженности у России может возникнуть соблазн активизировать кибероперации.
В среду Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР и Агентство национальной безопасности опубликовали совместное предупреждение о том, что связанные с Кремлем субъекты могут использовать различные методы для нападения на американских оборонных подрядчиков.
Не все киберэксперты убеждены, что Россия прибегнет к кибератакам, чтобы навредить Западу, даже если США и их союзники выполнят свои обещания ввести против Москвы жесткие экономические санкции.
В среду Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР и Агентство национальной безопасности опубликовали совместное предупреждение о том, что связанные с Кремлем субъекты могут использовать различные методы для нападения на американских оборонных подрядчиков.
Не все киберэксперты убеждены, что Россия прибегнет к кибератакам, чтобы навредить Западу, даже если США и их союзники выполнят свои обещания ввести против Москвы жесткие экономические санкции.
Альперович также предупредил, что Россия, может активизировать кибероперации, руками киберпреступников, возможно, выпустив ряд злоумышленников-вымогателей, которых она арестовала в последние недели.
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