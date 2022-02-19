США и союзники предупреждают, что российские кибератаки могут нанести глобальный ущерб

14:59 18 Февраль Киев, Украина

Соединенные Штаты и их западные союзники готовятся к возможности того, что российское вторжение в Украину будет иметь волновой эффект в киберпространстве, даже если западные организации изначально не являются предполагаемой целью.

«Я абсолютно обеспокоена», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако на виртуальной Мюнхенской конференции по кибербезопасности в четверг, когда ее спросили о шансах катастрофических последствий кибератаки на Украину.

«Это не гипотетически», — сказала Монако, указывая на июньский 2017 года вирус NotPetya, разработанный российской военной разведкой, ГРУ.

Первоначально вирус был нацелен на украинский веб-сайт, но затем повлиял на работу компаний по всему миру, в том числе на датского судоходного гиганта Maersk и американский FedEx.

«Было бы глупо, если бы компании любого размера не готовились прямо сейчас», — сказала Монако. «Они должны быть на самом высоком уровне "боевой" готовности».

Монако — не первый высокопоставленный чиновник США, который предупреждает, что потенциальные действия России в киберпространстве могут иметь неожиданные последствия.

«Мы уже видели эту пьесу раньше», — предупредил национальный директор по кибербезопасности США Крис Инглис. Как и Монако, он сослался на атаку NotPetya: «Он, так сказать, вышел из своего резервуара, а затем выпотрошил обширные участки инфраструктуры в Европе и Соединенных Штатах».

Чиновники Министерства внутренней безопасности США заявили, что на данный момент не было никаких конкретных или достоверных угроз, указывающих на то, что атака, подобная NotPetya, вот-вот будет развернута против Соединенных Штатов. Но они сказали, что не рискуют и на всякий случай тесно сотрудничают с Украиной и другими союзниками.



Рекорд России

«Мы все наготове», — заявил заместитель министра внутренней безопасности Роберт Сильверс на Мюнхенской конференции по кибербезопасности.

«Не секрет, что Россия доказала свою готовность использовать киберсредства для достижения своих более широких геополитических целей», — добавил Сильверс, указывая на атаку России на энергосистему Украины в 2015 году.

Некоторые официальные лица по-прежнему обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин отдаст приказ наносить удары по странам за пределами Украины в рамках любых военных действий против Украины.

«Я не думаю, что Украина является его целью. Путин сказал в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, что ему надоела существующая архитектура безопасности, и он хочет изменить ее. Его цель - «заставить союзников США сражаться друг с другом и разрушить наше единство, а кибератаки - это действительно хороший способ сделать это»,— сказал Яак Тариен, директор Центра передового опыта НАТО по совместной киберзащите в Эстонии.

Агентства США также обеспокоены тем, что по мере эскалации напряженности у России может возникнуть соблазн активизировать кибероперации.



В среду Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР и Агентство национальной безопасности опубликовали совместное предупреждение о том, что связанные с Кремлем субъекты могут использовать различные методы для нападения на американских оборонных подрядчиков.



Не все киберэксперты убеждены, что Россия прибегнет к кибератакам, чтобы навредить Западу, даже если США и их союзники выполнят свои обещания ввести против Москвы жесткие экономические санкции.

«Я не думаю, что кибератаки станут первым или предпочтительным механизмом реагирования. У России есть огромные рычаги воздействия в экономической сфере, даже за пределами киберпространства, чтобы реагировать мерами экспортного контроля, например, в отношении критически важных материалов, таких как алюминий, уран, титан и палладий, и многих других вещей, которые сильно навредят экономике США и мировой экономике», — заявил Дмитрий Альперович, соучредитель фирмы по кибербезопасности CrowdStrike, на Мюнхенской конференции по кибербезопасности.

Альперович также предупредил, что Россия, может активизировать кибероперации, руками киберпреступников, возможно, выпустив ряд злоумышленников-вымогателей, которых она арестовала в последние недели.