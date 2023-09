США и SK Hynix подозревают Huawei в обходе санкций

Правительство США и американская компания SK Hynix Inc. начали официальное расследование в отношении нового смартфона Huawei Technologies Co. В этом мобильном устройстве, Mate 60 Pro, был обнаружен чип, который вызвал серьезные вопросы, учитывая санкции, налагаемые на полупроводниковую отрасль Китая и саму компанию Huawei.Согласно информации агентства Bloomberg, данный чип, созданный с использованием 7-нанометрового процессора, вызвал беспокойство в Вашингтоне, так как он связан с китайской Semiconductor Manufacturing International Corp., которая также находится в "черном списке" США из-за санкций и ограничений на американские технологии.Это открыло дебаты в США о том, насколько эффективными были ранее введенные санкции против полупроводниковой отрасли КНР и какие дополнительные меры могут быть предприняты.Министерство торговли США, ответственное за санкции против Huawei и китайской полупроводниковой отрасли, заявило, что работает над получением более подробной информации о характере и составе данного 7-нанометрового процессора.С другой стороны, американская компания SK Hynix Inc. подтвердила, что их чипы также были использованы в смартфоне от Huawei Technologies Co., что вызвало их интерес к данной ситуации, и они также начали проводить расследование. Речь идет о памяти и флешпамяти, используемых в устройстве.