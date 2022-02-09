США и Россия столкнулись в Совете Безопасности из-за применения и воздействия санкций ООН

Соединенные Штаты и их союзники столкнулись с Россией и Китаем в Совете Безопасности ООН в понедельник из-за целесообразности и воздействия санкций ООН, которые в настоящее время введены против стран от Северной Кореи до Йемена и Конго, а также против Аль-Каиды и экстремистской организации «Исламское государство».
Россия, председательствующая на этом заседании в Совете и выбравшая тему предотвращения гуманитарных и непреднамеренных последствий санкций, также резко выступила против односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами и группами.
Политический руководитель ООН Розмари ДиКарло сообщила Совету, что существует 14 режимов санкций ООН: например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене они поддерживают разрешение конфликтов; в Гвинее-Бисау они стремятся предотвратить неконституционную смену правительства; в Центральноафриканской Республике, Конго и Сомали они пресекают незаконную эксплуатацию природных ресурсов для финансирования вооруженных групп; в Северной Корее они нацелены на деятельность по использованию ядерного оружия и они сдерживают террористические угрозы Исламского государства и Аль-Каиды.
ДиКарло сказала, что санкции ООН больше не являются «грубым инструментом, которым они когда-то были». С 1990-х годов они претерпели изменения, чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия для гражданского населения и третьих стран, а Совет Безопасности включил и предоставил гуманитарные исключения в большинстве санкций.
Председательствовавший на встрече заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие режимы санкций мешают планам государственного строительства и экономического развития, указав на Центральноафриканскую Республику и Судан и назвав меры в отношении Гвинеи-Бисау «анахронизмом».
Совет Безопасности должен «больше прислушиваться к тому, что думают власти государств, в отношении которых введены санкции», и быть более реалистичным в установлении контрольных показателей для их повышения, чтобы убедиться, что они не превратятся в «невыполнимую миссию», сказал он.
Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что санкции являются «мощным инструментом», который «усложняет террористам сбор средств через международные финансовые системы» и замедляет развитие «определенных возможностей» в ядерной сфере Северной Кореи. Санкции также «ограничивают ресурсы тех, кто мешает мирным процессам, угрожает миротворцам ООН, совершает зверства и препятствует оказанию гуманитарной помощи», — сказала она.
Заместитель посла Великобритании Джеймс Кариюки сказал, что ценность санкций ООН была доказана в Анголе, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне, где «они помогли положить конец конфликту и поддержать переход к миру и демократии», а затем были сняты.
«В Центральноафриканской Республике они улучшили практику горнодобывающей компании», — сказал он. «В Сомали эмбарго на поставки оружия позволило конфисковать тысячи боеприпасов, противотанковых управляемых ракет и снайперских винтовок, которые, как сообщается, предназначались для «Аш-Шабаб», экстремистской группировки, связанной с «Аль-Каидой».
Полянский из России уделил особое внимание санкциям, введенным за пределами ООН странами или группами, которые, по его словам, «остаются серьезным препятствием для полноценного функционирования гуманитарных исключений», сославшись на проблемы с подрядчиками, перевозчиками, страхованием грузов и банковскими операциями.
Он также заявил, что Россия исходит из того, что только санкции ООН "законны", а более широкое применение односторонних санкций "подрывает нормы и институты международного права".
Полянский заявил, что «вторичные санкции крупных западных держав создают вокруг Пхеньяна «токсичную атмосферу», которая препятствует сотрудничеству даже в областях, не затронутых международными ограничениями». Он также сослался на то, что он назвал «санкционной войной» против союзника России Сирии, которая очень негативно повлияла на ее экономику, а также на санкции США против Кубы и Венесуэлы.
Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь назвал односторонние санкции «чрезвычайно вредными» и выразил обеспокоенность тем, что несколько стран «швыряют их влево, вправо и в центр в таком безумии, что, кажется, пристрастились к ним». Он сказал, что эти меры «подорвали работу экономического и социального развития и научно-технического прогресса в странах».
Посол США Томас-Гринфилд возразила, что США предпочитают, чтобы санкции вводились на многосторонней основе, в том числе в Совете Безопасности.
Но когда некоторые члены Совета блокируют введение санкций в отношении "нарушителей мирного процесса, террористов, нарушителей прав человека и лиц, уклоняющихся от санкций», Соединенные Штаты и многие другие страны готовы действовать и использовать свои внутренние финансовые системы «в качестве экономического рычага для решения неотложных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия, нарушения прав человека, нарушения и коррупция», — сказала она.
На утверждение России о том, что санкции, введенные отдельными странами, могут быть незаконными, Томас-Гринфилд возразила: «Соединенные Штаты категорически отвергают эту позицию».
США полностью поддерживают своих партнеров, региональные организации, включая Европейский союз, Африканский союз и западноафриканскую региональную группу ЭКОВАС, «которые вводят свои собственные санкции в ответ на угрозы», — сказала она.
Заместитель посла Франции в ООН Натали Бродхерст заявила, что санкции ЕС «соответствуют международному праву» и «не препятствуют гуманитарной деятельности».
ДиКарло сказала, что санкции ООН больше не являются «грубым инструментом, которым они когда-то были». С 1990-х годов они претерпели изменения, чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия для гражданского населения и третьих стран, а Совет Безопасности включил и предоставил гуманитарные исключения в большинстве санкций.
Председательствовавший на встрече заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие режимы санкций мешают планам государственного строительства и экономического развития, указав на Центральноафриканскую Республику и Судан и назвав меры в отношении Гвинеи-Бисау «анахронизмом».
Совет Безопасности должен «больше прислушиваться к тому, что думают власти государств, в отношении которых введены санкции», и быть более реалистичным в установлении контрольных показателей для их повышения, чтобы убедиться, что они не превратятся в «невыполнимую миссию», сказал он.
Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что санкции являются «мощным инструментом», который «усложняет террористам сбор средств через международные финансовые системы» и замедляет развитие «определенных возможностей» в ядерной сфере Северной Кореи. Санкции также «ограничивают ресурсы тех, кто мешает мирным процессам, угрожает миротворцам ООН, совершает зверства и препятствует оказанию гуманитарной помощи», — сказала она.
Заместитель посла Великобритании Джеймс Кариюки сказал, что ценность санкций ООН была доказана в Анголе, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне, где «они помогли положить конец конфликту и поддержать переход к миру и демократии», а затем были сняты.
«В Центральноафриканской Республике они улучшили практику горнодобывающей компании», — сказал он. «В Сомали эмбарго на поставки оружия позволило конфисковать тысячи боеприпасов, противотанковых управляемых ракет и снайперских винтовок, которые, как сообщается, предназначались для «Аш-Шабаб», экстремистской группировки, связанной с «Аль-Каидой».
Полянский из России уделил особое внимание санкциям, введенным за пределами ООН странами или группами, которые, по его словам, «остаются серьезным препятствием для полноценного функционирования гуманитарных исключений», сославшись на проблемы с подрядчиками, перевозчиками, страхованием грузов и банковскими операциями.
Он также заявил, что Россия исходит из того, что только санкции ООН "законны", а более широкое применение односторонних санкций "подрывает нормы и институты международного права".
Полянский заявил, что «вторичные санкции крупных западных держав создают вокруг Пхеньяна «токсичную атмосферу», которая препятствует сотрудничеству даже в областях, не затронутых международными ограничениями». Он также сослался на то, что он назвал «санкционной войной» против союзника России Сирии, которая очень негативно повлияла на ее экономику, а также на санкции США против Кубы и Венесуэлы.
Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь назвал односторонние санкции «чрезвычайно вредными» и выразил обеспокоенность тем, что несколько стран «швыряют их влево, вправо и в центр в таком безумии, что, кажется, пристрастились к ним». Он сказал, что эти меры «подорвали работу экономического и социального развития и научно-технического прогресса в странах».
Посол США Томас-Гринфилд возразила, что США предпочитают, чтобы санкции вводились на многосторонней основе, в том числе в Совете Безопасности.
Но когда некоторые члены Совета блокируют введение санкций в отношении "нарушителей мирного процесса, террористов, нарушителей прав человека и лиц, уклоняющихся от санкций», Соединенные Штаты и многие другие страны готовы действовать и использовать свои внутренние финансовые системы «в качестве экономического рычага для решения неотложных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия, нарушения прав человека, нарушения и коррупция», — сказала она.
На утверждение России о том, что санкции, введенные отдельными странами, могут быть незаконными, Томас-Гринфилд возразила: «Соединенные Штаты категорически отвергают эту позицию».
США полностью поддерживают своих партнеров, региональные организации, включая Европейский союз, Африканский союз и западноафриканскую региональную группу ЭКОВАС, «которые вводят свои собственные санкции в ответ на угрозы», — сказала она.
Заместитель посла Франции в ООН Натали Бродхерст заявила, что санкции ЕС «соответствуют международному праву» и «не препятствуют гуманитарной деятельности».
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