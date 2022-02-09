07:16 09 Февраль Киев, Украина

Соединенные Штаты и их союзники столкнулись с Россией и Китаем в Совете Безопасности ООН в понедельник из-за целесообразности и воздействия санкций ООН, которые в настоящее время введены против стран от Северной Кореи до Йемена и Конго, а также против Аль-Каиды и экстремистской организации «Исламское государство».

Россия, председательствующая на этом заседании в Совете и выбравшая тему предотвращения гуманитарных и непреднамеренных последствий санкций, также резко выступила против односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами и группами.