США и Россия расходятся во мнениях относительно продления миссии ООН в Ливии

По словам дипломатов, в четверг Россия и Соединенные Штаты зашли в тупик из-за продления миссии ООН в Ливии, которая заканчивается 31 января, поскольку Москва требует замены американского специального советника генерального секретаря по Ливии.
Голосование по резолюции, предложенной Соединенным Королевством о продлении миссии ООН в Ливии (МООНПЛ) до 15 сентября, было запланировано на утро четверга, но было отложено на неопределенный срок в последнюю минуту.
Россия намеревалась наложить вето на текст, прежде чем предложить свою резолюцию для голосования, на которую могли наложить вето Соединенные Штаты.
В российском тексте содержится просьба к «Генеральному секретарю без дальнейших проволочек назначить своего специального посланника». Также предлагается продлить миссию до 30 апреля, когда, по мнению Москвы, прояснится политическая ситуация в Ливии.
Американка Стефани Уильямс была де-факто специальным советником по Ливии после внезапной отставки посланника Яна Кубиша в ноябре.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Уильямса «специальным советником» вместо «посланника» в начале декабря, что позволило ему обойти Совет Безопасности, состоящий из 15 членов.
Говорящая по-арабски, Стефани Уильямс в 2020 году работала исполняющей обязанности директора базирующейся в Женеве миссии ООН в Ливии, а с 2018 по 2020 год была его заместителем.
По словам дипломатов, отставка словака Кубиша была плохо воспринята Россией, которая с тех пор стремилась вернуть себе преимущество.
В понедельник во время заседания Совета Безопасности по Ливии постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, по его словам, важность назначения нового посредника в этой североафриканской стране.
«Важно, чтобы Генеральный секретарь как можно скорее представил кандидата на эту должность», — сказал он. «Посланник ООН должен иметь достаточный опыт работы в рамках мандата, определенного Советом Безопасности».
"К сожалению, такого человека во главе миссии на данный момент у нас нет", - добавил он.
МООНПЛ истекает 31 января, что оставляет некоторое время для поиска компромисса между Россией и Соединенными Штатами.
Но дипломатический источник сказал, что разногласия между членами ООН не являются «хорошим сигналом» для ливийцев и «не помогут Стефани Уильямс» в ее нынешней роли.
Голосование по резолюции, предложенной Соединенным Королевством о продлении миссии ООН в Ливии (МООНПЛ) до 15 сентября, было запланировано на утро четверга, но было отложено на неопределенный срок в последнюю минуту.
Россия намеревалась наложить вето на текст, прежде чем предложить свою резолюцию для голосования, на которую могли наложить вето Соединенные Штаты.
В российском тексте содержится просьба к «Генеральному секретарю без дальнейших проволочек назначить своего специального посланника». Также предлагается продлить миссию до 30 апреля, когда, по мнению Москвы, прояснится политическая ситуация в Ливии.
Американка Стефани Уильямс была де-факто специальным советником по Ливии после внезапной отставки посланника Яна Кубиша в ноябре.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Уильямса «специальным советником» вместо «посланника» в начале декабря, что позволило ему обойти Совет Безопасности, состоящий из 15 членов.
Говорящая по-арабски, Стефани Уильямс в 2020 году работала исполняющей обязанности директора базирующейся в Женеве миссии ООН в Ливии, а с 2018 по 2020 год была его заместителем.
По словам дипломатов, отставка словака Кубиша была плохо воспринята Россией, которая с тех пор стремилась вернуть себе преимущество.
В понедельник во время заседания Совета Безопасности по Ливии постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, по его словам, важность назначения нового посредника в этой североафриканской стране.
«Важно, чтобы Генеральный секретарь как можно скорее представил кандидата на эту должность», — сказал он. «Посланник ООН должен иметь достаточный опыт работы в рамках мандата, определенного Советом Безопасности».
"К сожалению, такого человека во главе миссии на данный момент у нас нет", - добавил он.
МООНПЛ истекает 31 января, что оставляет некоторое время для поиска компромисса между Россией и Соединенными Штатами.
Но дипломатический источник сказал, что разногласия между членами ООН не являются «хорошим сигналом» для ливийцев и «не помогут Стефани Уильямс» в ее нынешней роли.
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