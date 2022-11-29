США и россия один раз использовали свою военную горячую линию - Reuters

13:52 29 ноября Киев, Украина

Линия связи, созданная между военными Соединенных Штатов и россии в начале полномасштабной войны рф против Украины, была использована только один раз.





Агентство является первым, кто уведомляет об использовании этой линии, кроме обычного тестирования. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок через линию "deconfliction" ("деконфликтность"), чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи критической инфраструктуры в Украине.



Известно немного деталей по конкретному инциденту, приведшему к звонку на линию, соединяющую Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной россии. Чиновник отказался от уточнения, но сказал, что она не была использована, когда 15 ноября во время массированного обстрела Украины со стороны рф ракета случайно упала в Польше, которая является членом НАТО, убив двух человек.



Другие военные каналы включают в себя редкие переговоры на высоком уровне между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны россии сергеем шойгу. Высшие генералы США и россии, генерал армии США Марк Милли и российский генерал валерий герасимов также дважды говорили с начала полномасштабной войны. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс также контактировали с российскими официальными лицами.



Тем не менее, американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Государственный департамент США заявил в понедельник, 28 ноября, что Москва отложила переговоры в Каире, направленные на возобновление инспекций по ядерному оружию. В российском МИДе подтвердили перенос переговоров. Ни одна сторона не уведомила причину.



Отвечая на просьбу прокомментировать линию деконфликтности, Пентагон лишь сказал, что он сохранил несколько каналов для обсуждения критических вопросов безопасности с россиянами во время непредвиденных ситуаций или чрезвычайной ситуации с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США . Речь идет о линии, которая соединяет Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной россии.Агентство является первым, кто уведомляет об использовании этой линии, кроме обычного тестирования. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок через линию "deconfliction" ("деконфликтность"), чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи критической инфраструктуры в Украине.Известно немного деталей по конкретному инциденту, приведшему к звонку на линию, соединяющую Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной россии. Чиновник отказался от уточнения, но сказал, что она не была использована, когда 15 ноября во время массированного обстрела Украины со стороны рф ракета случайно упала в Польше, которая является членом НАТО, убив двух человек.Другие военные каналы включают в себя редкие переговоры на высоком уровне между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны россии сергеем шойгу. Высшие генералы США и россии, генерал армии США Марк Милли и российский генерал валерий герасимов также дважды говорили с начала полномасштабной войны. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс также контактировали с российскими официальными лицами.Тем не менее, американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Государственный департамент США заявил в понедельник, 28 ноября, что Москва отложила переговоры в Каире, направленные на возобновление инспекций по ядерному оружию. В российском МИДе подтвердили перенос переговоров. Ни одна сторона не уведомила причину.Отвечая на просьбу прокомментировать линию деконфликтности, Пентагон лишь сказал, что он сохранил несколько каналов для обсуждения критических вопросов безопасности с россиянами во время непредвиденных ситуаций или чрезвычайной ситуации с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации.

"Нас вдохновляют недавние разговоры высокого руководства Министерства обороны с российскими коллегами, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", - сказал представитель Министерства обороны США.

Ни посольство россии в Вашингтоне, ни министерство обороны россии в москве не ответили на запросы о комментариях.



Что такое линия "деконфликтности"

В марте в Пентагоне заявили, что линию "деконфликтности" создали во избежание каких-либо непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле.

"Это не предназначено быть универсальной линией жалоб, где мы можем просто взять телефонную трубку и выразить обеспокоенность тем, что россия делает в Украине", - сказал тогда высокопоставленный чиновник обороны США.

Во время холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз поддерживали такие горячие линии на разных уровнях.