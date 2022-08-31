США и пять европейских стран запросили встречу Совбеза ООН по Украине

08:01 18 августа Киев, Украина

Соединенные Штаты и страны Евросоюза запросили встречу Совбеза ООН по Украине.

Об этом в среду, 17 августа сообщают в ООН.



К запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов). Заседание запрошено на 24 августа.

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", - сказал источник организации.



Среди прочего будут обсуждаться итоги визита Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.