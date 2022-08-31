США и пять европейских стран запросили встречу Совбеза ООН по Украине

Соединенные Штаты и страны Евросоюза запросили встречу Совбеза ООН по Украине.
Об этом в среду, 17 августа сообщают в ООН.
К запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов). Заседание запрошено на 24 августа.
К запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов). Заседание запрошено на 24 августа.
Среди прочего будут обсуждаться итоги визита Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.
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