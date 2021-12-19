США и Китай договорились создать рабочую группу по борьбе с изменением климата

11:17 20 Март Киев, Украина

В американском штате Аляска прошли дипломатические переговоры США и Китая, в результате которых в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает Синьхуа.



Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.



По итогам встречи Салливан сказал, что переговоры были "жесткими".



В ходе переговоров Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".



Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.