США и Израиль могут ввести миротворцев в Сектор Газа после вытеснения ХАМАС - Bloomberg

10:19 01 ноября Киев, Украина

США и Израиль рассматривают возможность введения в Сектор Газа многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.



По словам источников, речь идет о необходимости срочно разработать план по будущему Газа, поскольку началось наземное вторжение. Второй вариант предполагает создание миротворческих сил по образцу осуществляющих надзор за исполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года, а третий — временную передачу Газы под надзор ООН.



Люди, попросившие не называть их имен, подчеркнули, что обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и многое может измениться.



Некоторые американские чиновники считают эти варианты преждевременными или маловероятными. Но госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на них во вторник, 31 октября, когда заявил на заседании Сената, что США рассматривают ряд вариантов будущего Газы.

"Мы не можем допустить возвращения в статус-кво, когда Газой управляет ХАМАС. Мы также не можем допустить — и израильтяне сами начинают с этого предложения — чтобы Израиль руководил или контролировал Газу", — сказал Блинкен на заседании сенатского комитета по ассигнованиям.

Он добавил, что между этими вариантами существует множество возможных перестановок, которые США сейчас очень внимательно рассматривают, как и другие страны.



При этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила агентству Bloomberg вечером 31 октября, что "отправка американских войск в Газу в составе миротворческих сил не является чем-то, что рассматривается или обсуждается".



Государственный департамент отказался комментировать эти планы.



Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что не намерены оккупировать Газу, напоминает издание. Но они также говорили, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября, когда группировка убила 1400 израильтян и взяла в заложники более 200 человек. Есть также мало доказательств того, что Палестинская администрация, управляющая Западным берегом реки Иордан, захочет или сможет взять под свой контроль Газу, отмечает Bloomberg. США и Европейский Союз признали ХАМАС террористической группировкой.