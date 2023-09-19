США и Иран обменялись пленными по соглашению в 6 миллиардов долларов

09:52 19 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Белый дом подтвердил, что самолет, на борту которого находились пятеро американцев, вылетели домой. Отдельно государственное телевидение Ирана Press TV сообщило, что пятерых иранцев, которых в США обвинили в совершении преступлений, освободили. Двое из пяти освобожденных иранцев тоже уже приземлились в Катаре. Остальные трое решили не возвращаться в Иран.



Среди освобожденных американцев: 51-летний Сиамак Намази и 59-летний Эмад Шарки, оба бизнесмена, а также 67-летний эколог Морад Тахбаз, у которого есть и британское гражданство. В прошлом месяце их освободили из тюрьмы и посадили под домашний арест. Личность еще двух человек не раскрывается. Соединенные Штаты Америки и Иран обменялись пятью гражданами с условием разблокировать принадлежащие Тегерану 6 миллиардов долларов. США передал эти деньги Катару как посреднику.Об этом сообщает Reuters.Белый дом подтвердил, что самолет, на борту которого находились пятеро американцев, вылетели домой. Отдельно государственное телевидение Ирана Press TV сообщило, что пятерых иранцев, которых в США обвинили в совершении преступлений, освободили. Двое из пяти освобожденных иранцев тоже уже приземлились в Катаре. Остальные трое решили не возвращаться в Иран.Среди освобожденных американцев: 51-летний Сиамак Намази и 59-летний Эмад Шарки, оба бизнесмена, а также 67-летний эколог Морад Тахбаз, у которого есть и британское гражданство. В прошлом месяце их освободили из тюрьмы и посадили под домашний арест. Личность еще двух человек не раскрывается.

Сделка по обмену заключенными была согласована при активном посредничестве Катара, где состоялось как минимум восемь раундов переговоров, пишет Reuters. В банк этой страны также были переведены 6 млрд долларов, арестованных властями США. Эти деньги будут доступны Тегерану для траты на сугубо гуманитарные нужды, подчеркнула американская сторона.



Передача иранских средств в соответствии с соглашением вызвала критику со стороны американских республиканцев, которые утверждают, что президент Джо Байден фактически заплатил выкуп за граждан США, отмечает Reuters.