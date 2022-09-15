США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за санкций против рф - СМИ

14:54 15 сентября Киев, Украина

Чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным "бэкдором" для незаконного финансирования.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Financial Times.



США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей Мир, сообщили изданию двое западных чиновников, участвующих в разработке этих планов.



В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер. Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения путина в Украину в феврале, не нанесли экономике россии такой ущерб, как они надеялись. Но они утверждают, что устранение лазеек в текущих мерах сжимает линии финансирования кремля", - пишет газета.

Один из восточных чиновников заявил, что пошлют очень четкое сообщение о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети Мир.



Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank являются членами платежной системы Мир, которая была разработана Центральным банком россии как национальная альтернатива Visa и Mastercard, напоминает FT.