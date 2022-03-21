США и ЕС объединяют усилия в борьбе с хакерами - СМИ

Правительство Соединенных Штатов Америки и Европейских государств будут координировать усилия в борьбе с хакерскими атаками, число которых в последние годы резко возросло.
Об этом заявил во вторник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас после встречи с европейскими министрами юстиции и внутренних дел в Лиссабоне, передает Politico.
В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон отметила рост во время пандемии количества кибератак с целью получения выкупа.
В совместном заявлении ЕС и США отмечают, что будут сотрудничать «путем принятия правовых мер, повышения осведомленности общественности о том, как защитить сети, а также о рисках выплат средств преступникам, и побуждать те государства, которые закрывают глаза на эти преступления, задерживать и выдавать или эффективно преследовать нарушителей на своей территории».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии