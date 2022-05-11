США и дальше продолжат вывод войск из Афганистана, - СМИ

10:22 09 августа Киев, Украина

Рост провокаций со стороны движения Талибан в Афганистане никаким образом не повлияет на продолжение вывода американских войск.
 
Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, накануне Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.

Отмечается, что советники президента контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне совершили ряд телефонных звонков.

Источник издания сообщил, что США намерены продолжить вывод войск. При этом Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.