США и дальше продолжат вывод войск из Афганистана, - СМИ

Рост провокаций со стороны движения Талибан в Афганистане никаким образом не повлияет на продолжение вывода американских войск.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, накануне Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.
Отмечается, что советники президента контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне совершили ряд телефонных звонков.
Источник издания сообщил, что США намерены продолжить вывод войск. При этом Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.
По данным издания, накануне Байдена ознакомили с развитием событий в Афганистане, однако его позиция осталась неизменной.
Отмечается, что советники президента контактировали с посольством США в Кабуле, высокопоставленные чиновники в Пентагоне совершили ряд телефонных звонков.
Источник издания сообщил, что США намерены продолжить вывод войск. При этом Минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.
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