США хотят признать Россию "спонсором терроризма"

08:54 03 Август Киев, Украина

Конгрессмен США от Демократической партии Макс Роуз внес на рассмотрение законопроект , согласно которому, Россия признается "спонсором терроризма".

После одобрения законопроекта Госдеп в 90-дневный срок обязан разъяснить, можно ли к России применить дефиницию (определение,- ред) «страна – спонсор терроризма».



Абсолютно логичное, и даже более того, ожидаемое развитие событий. «Подвигов» РФ на этом поле вполне достаточно, чтобы вызвать соответствующие реакции. Просто неполное перечисление действий русских по всему миру, приведших к гибели людей при владычестве президента Путина вводит в шок. Это уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса MH-17 российскими войсками в ходе их агрессии и действия их прокси-сил в восточной Украине в 2014 году. В Гааге идет суд, обвиняемые – российские военные. При этом OSINT-исследователями ряда международных команд уже демонстрировались такие доказательства вины российской стороны, что иллюзий относительно автора этой трагедии просто быть не может.





Если же вспомнить то остервенение, с каким Москва отрицала свою причастность, массу информационных операций, призванных запутать следствие и общественность десятками версий, становится понятно, что кремлевские осознают, чем им грозит следствие и судебное разбирательство. А есть еще и иск Украины в Международный криминальный суд как раз по поводу финансирования Россией терроризма на Донбассе и вполне определенные и крайне печальные для Путина и по результатам досудебного расследования. Целый ряд убийств и покушений на убийство на противников Кремля и российских спецслужб, организованных на территории Европы.

Самыми яркими стали «дело Скрипалей», в ходе которого семья бывшего работника российских спецслужб, перешедшего в Британию, была отравлена боевым суперядом «Новичок». Дело запомнилось наглостью и при этом дилетантством действий русских, которые и позволили раскрыть его. Наглым было убийство чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили в центре столице Германии, Берлине. Причем сам Путин, отвечая на вопросы журналистов, выражал удовлетворение этим террористическим актом. Раскрыты планы по убийству мэра чешской столицы Праги за снос памятника маршалу Коневу.

Было бы странно и даже преступно, если бы мир не реагировал на такую кремлевскую наглость и жестокость. Февраль 2019-го, Сенат США одобрил документ под названием «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA), авторства республиканца Линдси Грэма и демократа Роберта Менендеса. Удар наносится по коммерческой деятельности РФ в мире. Показательно, что отзывы Торговой Палаты США и Американского института нефти, как профильных организаций, содержат призыв к улучшению документа путем конкретизации и ужесточения.

То есть нынешний законопроект Макса Роуза не случаен, а является закономерным итогом террористических действий России и эволюцией ответных действий мира на них. Особенно если учитывать тот факт, что подается законопроект после получения информации американской разведки о том, что Россия платила в Афганистане движению «Талибан» деньги за убийство американских солдат.



Ну что ж, Кремль долго и упорно «шел к такому успеху», чтобы быть признанным пособником и организатором терроризма…