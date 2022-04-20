США: хасиды в обход карантина устроили семитысячную свадьбу

14:43 23 ноября Киев, Украина

Тайная свадьба внука великого раввина Аарона Тейтельбаума прогремела на весь интернет из-за грубейшего нарушения карантинных ограничений, мероприятие собрало 7 тысяч человек.

Об этом пишет Jerusalem Post в понедельник, 23 ноября.



На ролике видно, как тысячи хасидов поют, танцуют и веселятся в синагоге Кирьяс-Джоэл. При этом, ни у одного из присутствующих гостей не надета маска, дистанцию тоже никто не соблюдал.

Свадьба организовывалась в условиях строжайшей секретности, в тайне от государственных и местных властей. Новобрачные приглашали всех гостей лично в устном порядке, не прибегая к пригласительным открыткам или объявлениям в СМИ.