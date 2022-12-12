США готовятся анонсировать прорыв в термоядерном синтезе - WP

14:23 12 декабря Киев, Украина

Американские ученые смогли добиться прорыва в технологии управляемого ядерного синтеза и планируют объявить об открытии.



Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Министерство энергетики планирует объявить во вторник ( 14 декабря — ред. ), что ученым впервые удалось провести реакцию термоядерного синтеза, которая создает чистый прирост энергии, что является важной вехой в многомиллиардных поисках продолжительностью в десятилетие и ставит целью разработать технологию, которая обеспечивает, дешевую, чистую электроэнергию", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, цель исследований в области термоядерного синтеза состоит в том, чтобы воспроизвести ядерную реакцию, которая обеспечивается энергией Солнца.

"Это - "святой Грааль" безуглеродной энергии, за которым ученые гоняются с 1950-х годов. До коммерческого использования остается не менее десяти лет, а может, и десятилетия, но администрация Байдена, вероятно, будет рекламировать последнюю разработку как подтверждение масштабных инвестиций правительства в течение многих лет", — пишут журналисты

В годы на исследования термоядерного синтеза были израсходованы значительные суммы государственных и частных средств. Ученые пытались разработать оборудование, которое могло бы производить электроэнергию, не оставляя углеродного следа и радиоактивных отходов, и потребовало гораздо меньших ресурсов, чем необходимо для использования солнечной энергии и энергии силы ветра.



Система, расположенная в лаборатории, использует 192 лазерных луча, сходящихся в центре гигантской сферы, чтобы запустить термоядерную реакцию в крохотной водородной топливной грануле. Предполагается, что новая разработка может помочь обеспечить дешевым электричеством бедные регионы мира.

"Для большинства из нас это был лишь вопрос времени", — сказал в комментарии изданию старший научный сотрудник по термоядерному синтезу, знакомый с работой Национального комплекса лазерных термоядерных реакций в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии, где было сделано открытие.