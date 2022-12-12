США готовятся анонсировать прорыв в термоядерном синтезе - WP

Американские ученые смогли добиться прорыва в технологии управляемого ядерного синтеза и планируют объявить об открытии.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, цель исследований в области термоядерного синтеза состоит в том, чтобы воспроизвести ядерную реакцию, которая обеспечивается энергией Солнца.
В годы на исследования термоядерного синтеза были израсходованы значительные суммы государственных и частных средств. Ученые пытались разработать оборудование, которое могло бы производить электроэнергию, не оставляя углеродного следа и радиоактивных отходов, и потребовало гораздо меньших ресурсов, чем необходимо для использования солнечной энергии и энергии силы ветра.
Система, расположенная в лаборатории, использует 192 лазерных луча, сходящихся в центре гигантской сферы, чтобы запустить термоядерную реакцию в крохотной водородной топливной грануле. Предполагается, что новая разработка может помочь обеспечить дешевым электричеством бедные регионы мира.
Ожидается, что министр энергетики США Дженнифер Гренхольм сделает заявление об открытии на мероприятии для СМИ в связи с анонсированным открытием "большого научного прорыва", отмечает издание.
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