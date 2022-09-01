США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи - в размере 800 млн долларов.
Об этом в четверг, 18 августа, пишет Reuters.
По данным агентства, американский лидер инициирует очередной шаг поддержки Украины. Как указано, для этого он воспользуется своим правом передать избыточное оружие из запасов США.
В издании анонсируют, что о новом пакете помощи будет объявлено 19 августа.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.
По данным агентства, американский лидер инициирует очередной шаг поддержки Украины. Как указано, для этого он воспользуется своим правом передать избыточное оружие из запасов США.
В издании анонсируют, что о новом пакете помощи будет объявлено 19 августа.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.
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