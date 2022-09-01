США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ

09:48 19 августа Киев, Украина

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи - в размере 800 млн долларов.

Об этом в четверг, 18 августа, пишет Reuters.



По данным агентства, американский лидер инициирует очередной шаг поддержки Украины. Как указано, для этого он воспользуется своим правом передать избыточное оружие из запасов США.



В издании анонсируют, что о новом пакете помощи будет объявлено 19 августа.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.