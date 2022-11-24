США готовы вернуть на рынок венесуэльскую нефть

11:08 24 ноября Киев, Украина





В выходные в Мехико должны начаться переговоры между правительством Венесуэлы и оппозиционными партиями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Они начнутся с объявления об использовании на гуманитарные нужды и восстановление инфраструктуры $3 млрд, которые сейчас заморожены в зарубежных банках, затем в декабре власти и оппозиция должны заняться обсуждением политических вопросов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



После начала переговоров Ряд латиноамериканских стран и Франция договорились с властями Венесуэлы о возобновлении процесса политического урегулирования, в обмен Вашингтон готов разрешить американской Chevron снова вести там добычу нефти.В выходные в Мехико должны начаться переговоры между правительством Венесуэлы и оппозиционными партиями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Они начнутся с объявления об использовании на гуманитарные нужды и восстановление инфраструктуры $3 млрд, которые сейчас заморожены в зарубежных банках, затем в декабре власти и оппозиция должны заняться обсуждением политических вопросов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.После начала переговоров США готовы быстро выдать Chevron лицензию на возобновление работы в Венесуэле, где у нее есть несколько совместных предприятий с государственной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщают издания. По информации Reuters, это может произойти уже в понедельник–вторник.

«Между 25 и 26 ноября возобновится диалог между правительством [президента Николаса] Мадуро и венесуэльской оппозицией», — написал в Twitter президент Колумбии Густаво Петро, который общался с Мадуро.

Деградация нефтяного сектора Венесуэлы при власти коррумпированных правительств Мадуро и его предшественника Уго Чавеса привела к падению нефтедобычи. Ситуацию усугубили санкции США, введенные в ответ на политические репрессии и жестокое подавление властями массовых протестов против Мадуро. В этом году нефтедобыча, как ожидается, составит около 650 000 баррелей в сутки при официальной цели 2 млн баррелей. Еще в 2008 г. Венесуэла занимала 10-е место в мире по производству (почти 2,4 млн баррелей в сутки) и восьмое — по экспорту нефти.



Международные компании перестали работать в Венесуэле из-за национализации их активов, развала нефтяного сектора и системы госуправления, а затем — и введения санкций. Chevron осталась единственным крупным игроком, который может возобновить работу. Ее СП с PDVSA способны добывать 200 000 баррелей в сутки.



Лицензия Минфина США не разрешит Chevron делиться с PDVSA доходами от продажи нефти и «использовать коррумпированные теневые фирмы, которые контролируют поставки венесуэльской нефти таким странам, как Китай», сказал Reuters человек, знакомый с ситуацией в Вашингтоне. По его словам, продажи должны быть переведены в «прозрачные, законные каналы», кроме того, Вашингтон может отозвать лицензию, если правительство Мадуро не будет вести переговоры добросовестно или выполнять взятые на себя обязательства.



Возвращение на рынок венесуэльской нефти произойдет на фоне введения эмбарго на поставки нефти из россии в Европу. Чтобы ограничить приток в россию нефтедолларов и при этом не спровоцировать дефицит нефти, западные страны стараются ограничить цену российских поставок. Ожидалось, что конкретное значение потолка будет объявлено в среду, но страны ЕС не смогли договориться. В частности, Польша сочла предложенный потолок на уровне $65 за баррель слишком щедрым (и ее поддержали страны Балтии), а Греция и Мальта, чьи суда в основном занимаются перевозкой российской нефти, требуют не опускать его ниже $70. Тем не менее, дипломаты намерены достичь договоренности на переговорах в четверг, сообщает Bloomberg со ссылкой на их участников.