США готовы к переговорам с Россией - они пройдут уже в январе

Соединенные Штаты готовятся к переговорам с Россией, которые могут состоятся уже через несколько недель.
Об этом заявил в четверг высокопоставленный чиновник.
Заявление прозвучало на фоне опасений Запада по поводу серьезной военной эскалации на границах с Украиной.
Кремль все больше настаивает на том, что Запад и НАТО опасно близко подходят к границам России.
На прошлой неделе Москва заявила, что НАТО не должно принимать новых членов и обязано запретить Соединенным Штатам создавать новые базы в странах бывшего Советского Союза.
Выступая перед журналистами в Москве, президент России Владимир Путин сказал, что готовность Вашингтона обсудить предложения России по безопасности, направленные на сдерживание расширения НАТО на восток в январе в Женеве, были оценены "позитивно".
Примирительный тон США прозвучал после пика напряженности на этой неделе, когда Путин пообещал, что Россия предпримет «соответствующие ответные» военные шаги в ответ на то, что он назвал «агрессивной позицией» Запада.
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