США, ЕС и Великобритания введут санкции против ЦБ РФ и заблокируют SWIFT

Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания в субботу договорились ввести санкции в отношении российского финансового сектора, включая блокирование его доступа к мировой финансовой системе и впервые в истории ограничения в отношении его центрального банка.
Эти меры были объявлены совместно в рамках нового раунда финансовых санкций, призванных «привлечь Россию к ответственности и коллективно гарантировать, что эта война станет стратегическим провалом для Путина».
В совокупности шаги, объявленные Западом с момента начала вторжения России, потенциально могут составить одни из самых жестких комплексов санкций в отношении любой страны в наше время, и, если они будут полностью реализованы, как планировалось, то нанесут серьезный ущерб российской экономике и заметно ограничат ее способность импортировать и экспортировать товары.
Официальные лица США заявили, что предпринятые в субботу шаги были направлены на то, чтобы отправить рубль в «свободное падение» и способствовать стремительному росту инфляции в российской экономике. Они отметили, что ранее объявленные санкции уже оказали влияние на Россию, доведя ее валюту до самого низкого уровня по отношению к доллару в истории и сделав ее фондовый рынок худшей неделей за всю историю.
Падение рубля, вероятно, вызовет рост инфляции, что нанесет ущерб рядовым россиянам, а не только российской элите, которая была объектом первоначальных санкций. Это было бы существенным расширением экономической боли.
Предпринятый шаг включает в себя исключение ключевых российских банков из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая ежедневно переводит бесчисленные миллиарды долларов в более чем 11 000 банков и других финансовых учреждений по всему миру.
Союзники по обе стороны Атлантики также рассматривали вариант SWIFT в 2014 году, когда Россия вторглась и аннексировала украинский Крым и поддержала сепаратистские силы на востоке Украины. Тогда Россия заявила, что ее исключение из SWIFT равносильно объявлению войны.
С тех пор Россия пыталась разработать свою собственную систему финансовых переводов, но без особого успеха.
Отключение от SWIFT, объявленное Западом в субботу, является частичным, что оставляет Европе и Соединенным Штатам возможность для дальнейшего ужесточения санкций позже.
Объявляя о мерах в Брюсселе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет настаивать на том, чтобы блок «парализовал активы Центрального банка России», чтобы его операции были заморожены. Исключение нескольких коммерческих банков из SWIFT «обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе», добавила она.
«Отключение банков помешает им проводить большую часть своих финансовых операций по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — добавила она. «Путин вступил на путь уничтожения Украины, но то, что он делает, по сути, разрушает будущее его собственной страны».
Привлечение ЕС к санкциям против России через SWIFT было трудным процессом, поскольку торговля ЕС с Россией составила 80 миллиардов евро, что примерно в 10 раз больше, чем у Соединенных Штатов, которые были одним из первых сторонников таких мер.
Германия специально отказалась от этой меры, поскольку она могла сильно ударить по ней. Но министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в своем заявлении, что «после атаки России... мы усердно работаем над ограничением побочного ущерба от отделения (России) от SWIFT, чтобы он ударил по нужным людям». Нам нужны целевые функциональные ограничения SWIFT».
В качестве еще одной меры союзники объявили о своем обязательстве «принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых золотых паспортов — которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам».
Группа также объявила о создании на этой неделе трансатлантической целевой группы для обеспечения эффективного применения этих и других санкций в отношении России посредством обмена информацией и замораживания активов.
«Эти новые санкции, в том числе удаление нескольких российских банков из SWIFT и введение санкций в отношении центрального банка России, могут нанести серьезный ущерб российской экономике и ее банковской системе», — сказал Клей Лоури, исполнительный вице-президент Института международных финансов.
«Хотя подробности о том, как новые санкции повлияют на энергетику, все еще появляются, мы знаем, что санкции в отношении ее центрального банка затруднят для России экспорт энергоносителей и других товаров».
Рэйчел Зиемба, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказала, что даже без полного запрета SWIFT «эти меры все равно будут болезненными для российской экономики». Они подкрепляют меры, уже принятые ранее на этой неделе, усложняя транзакции».
Зьемба говорит, насколько болезненно санкции для российской экономики будут зависеть от того, в отношении каких банков введены ограничения и какие меры будут приняты для ограничения возможностей ЦБ в работе.
«Независимо от того, что такого рода ужесточение санкций, удаление банков из SWIFT, ограничение деятельности Центрального банка — все это затруднит получение товаров из России и усилит давление на финансовый рынок».
Тем временем посольство США в России предупреждает американцев о многочисленных сообщениях об отклонении нероссийских кредитных и дебетовых карт в России. В субботнем твите посольство США заявило, что проблема, по-видимому, связана с недавними санкциями, введенными против российских банков после российского вторжения в Украину. В посольстве говорят, что граждане США в России должны быть готовы к альтернативным платежным средствам, если карты будут отклонены. Он также напомнил гражданам США, что Госдеп не советует ездить в Россию.
Эти меры были объявлены совместно в рамках нового раунда финансовых санкций, призванных «привлечь Россию к ответственности и коллективно гарантировать, что эта война станет стратегическим провалом для Путина».
В совокупности шаги, объявленные Западом с момента начала вторжения России, потенциально могут составить одни из самых жестких комплексов санкций в отношении любой страны в наше время, и, если они будут полностью реализованы, как планировалось, то нанесут серьезный ущерб российской экономике и заметно ограничат ее способность импортировать и экспортировать товары.
Официальные лица США заявили, что предпринятые в субботу шаги были направлены на то, чтобы отправить рубль в «свободное падение» и способствовать стремительному росту инфляции в российской экономике. Они отметили, что ранее объявленные санкции уже оказали влияние на Россию, доведя ее валюту до самого низкого уровня по отношению к доллару в истории и сделав ее фондовый рынок худшей неделей за всю историю.
Падение рубля, вероятно, вызовет рост инфляции, что нанесет ущерб рядовым россиянам, а не только российской элите, которая была объектом первоначальных санкций. Это было бы существенным расширением экономической боли.
Предпринятый шаг включает в себя исключение ключевых российских банков из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая ежедневно переводит бесчисленные миллиарды долларов в более чем 11 000 банков и других финансовых учреждений по всему миру.
Союзники по обе стороны Атлантики также рассматривали вариант SWIFT в 2014 году, когда Россия вторглась и аннексировала украинский Крым и поддержала сепаратистские силы на востоке Украины. Тогда Россия заявила, что ее исключение из SWIFT равносильно объявлению войны.
С тех пор Россия пыталась разработать свою собственную систему финансовых переводов, но без особого успеха.
Отключение от SWIFT, объявленное Западом в субботу, является частичным, что оставляет Европе и Соединенным Штатам возможность для дальнейшего ужесточения санкций позже.
Объявляя о мерах в Брюсселе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет настаивать на том, чтобы блок «парализовал активы Центрального банка России», чтобы его операции были заморожены. Исключение нескольких коммерческих банков из SWIFT «обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе», добавила она.
«Отключение банков помешает им проводить большую часть своих финансовых операций по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — добавила она. «Путин вступил на путь уничтожения Украины, но то, что он делает, по сути, разрушает будущее его собственной страны».
Привлечение ЕС к санкциям против России через SWIFT было трудным процессом, поскольку торговля ЕС с Россией составила 80 миллиардов евро, что примерно в 10 раз больше, чем у Соединенных Штатов, которые были одним из первых сторонников таких мер.
Германия специально отказалась от этой меры, поскольку она могла сильно ударить по ней. Но министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в своем заявлении, что «после атаки России... мы усердно работаем над ограничением побочного ущерба от отделения (России) от SWIFT, чтобы он ударил по нужным людям». Нам нужны целевые функциональные ограничения SWIFT».
В качестве еще одной меры союзники объявили о своем обязательстве «принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых золотых паспортов — которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам».
Группа также объявила о создании на этой неделе трансатлантической целевой группы для обеспечения эффективного применения этих и других санкций в отношении России посредством обмена информацией и замораживания активов.
«Эти новые санкции, в том числе удаление нескольких российских банков из SWIFT и введение санкций в отношении центрального банка России, могут нанести серьезный ущерб российской экономике и ее банковской системе», — сказал Клей Лоури, исполнительный вице-президент Института международных финансов.
«Хотя подробности о том, как новые санкции повлияют на энергетику, все еще появляются, мы знаем, что санкции в отношении ее центрального банка затруднят для России экспорт энергоносителей и других товаров».
Рэйчел Зиемба, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказала, что даже без полного запрета SWIFT «эти меры все равно будут болезненными для российской экономики». Они подкрепляют меры, уже принятые ранее на этой неделе, усложняя транзакции».
Зьемба говорит, насколько болезненно санкции для российской экономики будут зависеть от того, в отношении каких банков введены ограничения и какие меры будут приняты для ограничения возможностей ЦБ в работе.
«Независимо от того, что такого рода ужесточение санкций, удаление банков из SWIFT, ограничение деятельности Центрального банка — все это затруднит получение товаров из России и усилит давление на финансовый рынок».
Тем временем посольство США в России предупреждает американцев о многочисленных сообщениях об отклонении нероссийских кредитных и дебетовых карт в России. В субботнем твите посольство США заявило, что проблема, по-видимому, связана с недавними санкциями, введенными против российских банков после российского вторжения в Украину. В посольстве говорят, что граждане США в России должны быть готовы к альтернативным платежным средствам, если карты будут отклонены. Он также напомнил гражданам США, что Госдеп не советует ездить в Россию.
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