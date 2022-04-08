США дополнили санкции против "Северного потока-2"

08:19 11 ноября Киев, Украина

Ради обеспечения энергетической безопасности Европы, в оборонный бюджет США Конгресс ввел санкции против строительства российского газопровода. Так как Россия сама не может строить трубопровод, санкции затронут преимущественно международные специализированные компании, которые затем не будут допущены к ведению бизнеса в США.



"Санкции против проекта Газпрома "Северный поток - 2" будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над его завершением", - пишет Укринформ.



Указывается, что ограничения будут включены в Закон о выделении средств на национальную оборону в 2021 году, который должен быть принят до конца года. При этом уточняется, что Германия как союзная страна не будет подпадать под эти санкции.