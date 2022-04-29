США дает награду в размере 10 млн долларов за хакеров из россии

08:57 27 апреля Киев, Украина

США предложили до $10 млн за информацию о предполагаемых хакерах из РФ

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти обвиняют в причастности к кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году.

"Вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволила бы установить личность или определить местонахождение любого человека, который, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвовал в кибератаках против важных объектов инфраструктуры США", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

В сообщении уточняется, что госдеп в данном случае просит информацию о шести россиянах из хакерской группировки, по утверждению США, известной как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.



Вашингтон считает, что разыскиваемые люди были причастны к заражению компьютеров в США и во всем мире вредоносной программой, известной как NotPetya, 27 июня 2017 года.