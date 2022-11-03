США будут использовать все методы для противодействия поставкам КНДР оружия рф

Соединенные Штаты могут внедрить дополнительные санкции для противодействия поставкам Северной Кореей оружия россии.
Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке россии значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.
Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для россии.
Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.
Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для россии.
Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.
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