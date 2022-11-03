США будут использовать все методы для противодействия поставкам КНДР оружия рф

10:40 03 ноября Киев, Украина





Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента Соединенные Штаты могут внедрить дополнительные санкции для противодействия поставкам Северной Кореей оружия россии.Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия россии, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках КНДР оружия россии. Существуют существующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, к которым мы сможем обратиться, чтобы противодействовать этой деятельности", - сказал он.

Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке россии значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.



Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для россии.



Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.