США будут использовать все методы для противодействия поставкам КНДР оружия рф

10:40 03 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты могут внедрить дополнительные санкции для противодействия поставкам Северной Кореей оружия россии.

Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
 
"Так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия россии, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках КНДР оружия россии. Существуют существующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, к которым мы сможем обратиться, чтобы противодействовать этой деятельности", - сказал он.
 
Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке россии значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для россии.

Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.