США будет и дальше вводить санкции против Сирийского правительства

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что Вашингтон не намерен отказываться от дальнейшего введения санкций против официального правительства Сирии и поддерживающих его лиц. Он особо подчеркнул, что это часть политики Соединенных Штатов.
Вашингтон намерен продолжать вводить санкции против сирийских властей, военного командования и поддерживающих президента республики Башара Асада лиц. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на вопросы журналистов во время телефонной конференции.
В воскресенье американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против ряда компаний, которые взаимодействуют с сирийскими властями, рестрикции могут коснуться фирм в европейских странах, а также лиц в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам ее источников, США проводят расследование в отношении "международных компаний, связанных с режимом" Асада. Вашингтон рассчитывает оборвать финансовые связи между сирийскими властями и другими государствами.
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