США будет и дальше вводить санкции против Сирийского правительства

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что Вашингтон не намерен отказываться от дальнейшего введения санкций против официального правительства Сирии и поддерживающих его лиц. Он особо подчеркнул, что это часть политики Соединенных Штатов.

Вашингтон намерен продолжать вводить санкции против сирийских властей, военного командования и поддерживающих президента республики Башара Асада лиц. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на вопросы журналистов во время телефонной конференции.

Его спросили, продолжит ли Вашингтон ужесточать рестрикции в отношении Дамаска. "Я могу заверить, что мы намерены продолжать вводить пакеты санкций против Асада, его военачальников, тех, кто помогает ему, олигархов, которые обворовывают сирийский народ. Эта часть нашей политики имеет чрезвычайно важное значение, и мы намерены сохранять ее", - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

В воскресенье американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против ряда компаний, которые взаимодействуют с сирийскими властями, рестрикции могут коснуться фирм в европейских странах, а также лиц в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам ее источников, США проводят расследование в отношении "международных компаний, связанных с режимом" Асада. Вашингтон рассчитывает оборвать финансовые связи между сирийскими властями и другими государствами.