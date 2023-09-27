США активизировали расследование в отношении двух швейцарских банков из-за помощи россиянам в обходе санкций

19:31 27 сентября Киев, Украина

Минюст США активизировал расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, позволивших российским клиентам уклониться от санкций.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"То, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование", - сказал журналистам информированный собеседник.

В то же время, расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям или завершиться мировым урегулированием.



Претензии Минюста США по поводу нарушения санкционного режима касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.



Ведомство запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.



По словам другого собеседника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.



До начала вторжения России в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более 60 млрд долларов. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до 33 млрд долларов. В то время UBS управлял активами россиян более чем в 11 млрд долларов.