США: 15-летний подросток устроил стрельбу в школе, есть жертвы

Три человека скончались, еще восемь, включая учителей, получили ранения в результате стрельбы в школе Мичигана.
Стрельбу открыл 15-летний подросток, сообщили в местной полиции.
По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в школе городка Оксфорд, расположенном севернее Детройта, в американском штате Мичиган. Нападавший произвел от 15 до 20 выстрелов. Погибшим было от 14 до 17 лет. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, в том числе 14-летний школьник, который сейчас на искусственной вентиляции легких.
Полиция задержала злоумышленника через пять минут после звонка. Он сдался без сопротивления. Как выяснилось позже, оружие купил его отец за несколько дней до трагедии. Незадолго до нападения подросток опубликовал фотографии с пистолетом в социальных сетях. Мотивы преступления пока неизвестны.
О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена, который выразил соболезнования родственникам погибших. "Пока мы выясняем подробности происшествия, я всем сердцем сочувствую семьям, переживающим невероятное горе потери своих любимых", - сказал он. В связи с атакой власти округа закроют все находящиеся там школы до следующей недели.
Полиция задержала злоумышленника через пять минут после звонка. Он сдался без сопротивления. Как выяснилось позже, оружие купил его отец за несколько дней до трагедии. Незадолго до нападения подросток опубликовал фотографии с пистолетом в социальных сетях. Мотивы преступления пока неизвестны.
О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена, который выразил соболезнования родственникам погибших. "Пока мы выясняем подробности происшествия, я всем сердцем сочувствую семьям, переживающим невероятное горе потери своих любимых", - сказал он. В связи с атакой власти округа закроют все находящиеся там школы до следующей недели.
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