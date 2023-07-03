Сроки поставок систем ПВО IRIS-T из Германии затягиваются

09:30 24 июля Киев, Украина

Почему канцлер Германии Олаф Шольц проявляет такую сверхосторожность или просто медлительность? Он опять отсрочивает передачу Украине 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые Киев намерен купить напрямую у немецкой компании. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запрос от украинской стороны был подан в начале июля, и Минэкономики ФРГ одобрило его. Окончательное же решение должно принять Федеральное правительство, в котором находится кабинет канцлера.

Как указано в материале, за последние три недели никакого прогресса по этому вопросу не было.

Отмечается, что стоимость одной системы IRIS-T составляет около 140 млн евро, всех 11 - порядка 1,5 млрд евро. Киев при финансовой поддержке Берлина хочет купить ПВО непосредственно у производителя - компании Diehl Defense.

При этом, как указано, поставка Украине первой IRIS-T может осуществиться до конца этого года. Тогда на передачу всех обещанных систем уйдет от четырех до пяти лет, подсчитали в Welt.

В газете подчеркивают, что одна такая установка может защитить от ракетных ударов с воздуха большой город.

Ранее в Берлине заявили, что обещанная Украине система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.