Экстренное совещание G7 с Зеленским. Тема: ракетная атака рф против Украины

16:06 10 октября Киев, Украина

Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 10 октября, проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Bild.

Отмечается, что в ходе переговоров будет обсуждаться масштабная ракетная атака по территории Украины.

Хебештрайт отметил, что совещание 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.

Ранее Зеленский сообщил, что Германия созывает G7 по просьбе Украины в связи с терактами, которые устроила россия сегодня утром.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил российские атаки в Украине и заявил, что дополнительная помощь ЕС уже в пути.