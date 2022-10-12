Экстренное совещание G7 с Зеленским. Тема: ракетная атака рф против Украины

Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 10 октября, проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Bild.
Отмечается, что в ходе переговоров будет обсуждаться масштабная ракетная атака по территории Украины.
Хебештрайт отметил, что совещание 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.
Ранее Зеленский сообщил, что Германия созывает G7 по просьбе Украины в связи с терактами, которые устроила россия сегодня утром.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил российские атаки в Украине и заявил, что дополнительная помощь ЕС уже в пути.
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