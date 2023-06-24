Срочно укрепляются все подступы к Москве. Дороги перекрываются

15:27 24 июня Киев, Украина

Не спокойно сейчас в Московской области и в самой Москве. Как сообщил Минтранс Московской области в Telegram в субботу, 24 июня, вокруг столицы начали экстренно перекрывать главные пути. В частности, власти уже закрыли мост через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе Серпухова (80 км к югу от МКАДа).

Местные власти просят граждан воздержаться от поездок.

"Обращаем внимание, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают россиян пока воздержаться от поездок по трассам М-4 Дон и М-2 Крым.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев призвал жителей отнестись с пониманием к "неудобствам" в связи с контртеррористической операцией в регионе.

В соцсетях отмечают, что мост через Ока на Симферопольском шоссе закрыли полными песка самосвалами и наполненными водой поливочными машинами. В Серпухове заметили десятки военных – на мосту через Оку они разворачивают заградительные средства: пулеметы, гранатометы.

Также сообщается о частичном перекрытии трассы Урал, которая идет от Москвы на юг через Рязань.

К обороне готовят не только дальние подступы к Москве, но и южные окрестности российской столицы.

"Обстановка в Москве: военная техника, полиция и коммунальные автомобили на въездах в город на Киевском шоссе, Рублевском шоссе и в районе Липецкой улицы на въезде с трассы М4 Дон. В Ясенево на одной точке полиция, военные, БТР и коммунальная техника. Военные разгружают мешки с песком, которые используют для сооружения простейших укреплений", - пишет Telegram-канал Осторожно, Москва.

Кроме того, сообщается о появлении военных вертолетов в Подмосковье, летящих в сторону Москвы.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин уверяет, что никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.

"Поступает много сообщений о перекрытии движения на въездах и выездах из города. Эта информация соответствует действительности. В связи с ужесточением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать трудности с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет ", – заявил он.

Как известно, в россии продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией рф. Авиация рф наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК Вагнер.

Боевики Вагнера взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеж, расположенном примерно в 500 км к югу от Москвы. Пригожин заявил, что под контролем "вагнеровцев" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. По его словам, в планах ЧВК "идти в Москву".