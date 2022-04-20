Среди военнослужащих Австралии зафиксирован 9-ый суицид

Среди военнослужащих Австралии, которые воевали в Афганистане, зафиксировано девятое самоубийство. По мнению военных экспертов, волну суицидов спровоцировало расследование военных преступлений.
Об этом пишет газета Daily Mail.
Так, суицид совершили восемь мужчин и женщина. Издание отмечает, что это беспрецедентное количество суицидов за столь небольшой промежуток времени в истории австралийской армии.
При этом данных о причастности покончивших с собой военных к преступлениям в Афганистане пока нет.
Специалисты же считают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием. "Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности – это все вызывало стресс", - заявил изданию Advertiser консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.
Согласно опубликованному докладу, австралийских военных подозревают в убийствах 39 жителей Афганистана с 2005 по 2016 годы. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
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