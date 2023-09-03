Спустя год Италия отменила "золотые визы" для граждан россии и беларуси

Прошел ровно год после того, как Европейская комиссия рекомендовала Италии отменить "золотые визы" для граждан россии и Беларуси за вооруженную агрессию этих стран против Украины. И вот, 8 августа итальянское издание Altreconomia сообщило, что правительство Италии приостановило участие граждан россии и Беларуси в программе Investor Visa for Italy в июле 2023 года.

Об отмене "золотых виз" итальянские власти сообщили, добавив примечание на веб-странице программы.

Министерство экономики Италии приняло решение 14 июля 2023 года на основе рекомендации Еврокомиссии от 28 марта 2022 года.

СМИ отметили, что за этот период программой Investor Visa for Italy воспользовались по меньшей мере 36 граждан россии, из них визу "инвестора" сроком на два года получили 32.

Россияне - крупнейшая национальная группа получателей итальянских "золотых виз" за 2022 год. Следом за ними идут граждане США и Британии (по 12), еще 23 - граждане из-за пределов ЕС, их национальность не раскрывают из соображений защиты "частности".

За прошлый год объем инвестиций по итальянской программе "золотых виз" достиг максимального показателя с 2017-го, с тех пор как этот механизм существует, и составил 32,3 миллиона евро.

Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления вида на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность лишения такого гражданства, особенно если эти лица находятся в списках санкций ЕС или поддерживают войну против Украины.

Отметим, что власти Кипра лишили гражданства 222 инвесторов и членов их семей. Эта цифра включает 63 российских инвесторов и 159 их родственников.