Спустя 25 лет из тюрьмы вышел мафиози "Коза Ностры"

19:43 01 Июнь Киев, Украина

Мафиози из преступной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруска по прозвищу "Свинья", на счету которого сотни убийств, отбыл свой срок заключения.

Об этом сообщает итальянское издание L`Espresso. В 1996 году преступнику грозил пожизненный срок, но он охотно согласился работать со следствием, сдав своих подельников в крупнейших преступлениях, совершенных ими в составе легендарной мафиозной группы.



23 мая 1992 года в пригороде Палермо на Сицилии 5 тонн тротила уничтожили 100 м асфальтированной дороги и бронированный автомобиль, в котором вместе с женой находился Джованни Фальконе, городской управляющий, известный своей активной борьбой против итальянской мафии. Оба супруга скончались, что вызвало стихийный резонанс в обществе и привело к полномасштабным операциям по войне с преступными группировками в Италии.



Именно тогда Бруска и десятки других членов "Коза Ностры" были арестованы. Однако спустя четверть века преступник вышел на свободу, "полностью искупив свою вину".



Власти города и обычные итальянцы обеспокоены этим фактом, родственники жертв Бруски обратились в правоохранительные органы с требованием пересмотреть приговор для "мясника".

"Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрыве на Сицилии и в Италии, а также рассказал следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям, совершенным Коза Нострой в 1980-1990-х годах", – ответил прокурор на сетования граждан.

В течение четырех лет итальянская полиция будет совершать дистанционный надзор за Бруска для предупреждения возможных преступлений и сотрудничества с мафией.