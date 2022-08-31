Спрос на карты банков СНГ резко вырос после ухода Visa и Mastercard из рф

17:30 16 августа Киев, Украина





Наибольший прирост по итогам второго квартала зафиксировал ЦБ Кыргызстана: число карт международных платежных систем за год увеличилось на 39%, банки Узбекистана за год увеличили число карт на 26,2%, в Армении число карт Visa и Mastercard выросло на 16,2%, банки беларуси нарастили число карт на 11,52%, банки Таджикистана по итогам мая 2022 года выпустили более 4 млн карт (+28% за год). Годом ранее прирост составлял 21%.



По данным ЦБ Казахстана, число карт за год увеличилось на 7,86%, до 39,8 млн штук, но это минимальный показатель прироста за последние годы. В апреле—июне 2022 года в соседних с рф странах выросло число карт в обращении. На это время пришелся пик карточного туризма россиян после ухода в марте с рынка Visa и Mastercard.Наибольший прирост по итогам второго квартала зафиксировал ЦБ Кыргызстана: число карт международных платежных систем за год увеличилось на 39%, банки Узбекистана за год увеличили число карт на 26,2%, в Армении число карт Visa и Mastercard выросло на 16,2%, банки беларуси нарастили число карт на 11,52%, банки Таджикистана по итогам мая 2022 года выпустили более 4 млн карт (+28% за год). Годом ранее прирост составлял 21%.По данным ЦБ Казахстана, число карт за год увеличилось на 7,86%, до 39,8 млн штук, но это минимальный показатель прироста за последние годы.

Сейчас спрос сократился, из-за того, что не все банки готовы открывать счета гражданам рф, в связи с риском попасть под вторичные санкции

Среди рисков, которые могут ждать владельцев иностранных карт, эксперты называют непредсказуемость как самих банков, так и следующих пакетов санкций, что несет риск блокировки заграничных счетов россиян. Переехавшим россиянам, которые уведомили об открытии счетов российскую ФНС и совершали валютные переводы с другими резидентами россии, начали начислять штрафы. Заведение счетов через посредников открывает много возможностей для мошенников: клиент передает все данные третьему лицу, которое может манипулировать ими на свое усмотрение.