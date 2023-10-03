Спотовая цена на газ в Европе упала до $300 за 1000 куб. м

Спотовая цена на природный газ в Европе впервые за последние два месяца опустилась ниже отметки в $300 за 1 тысячу кубометров, согласно данным торгов, представленным во вторник, 3 октября.
В течение всего одного дня спотовая цена газа снизилась на 14%, а за неделю этот показатель составил 28%.
На торгах во вторник контракт "на день вперед" снизился до $288 за 1 тысячу кубометров, несмотря на то, что всего на прошлой неделе котировки превышали $490. Основной фактор, который объясняет это снижение, - теплая погода в Европе и заполненные почти до отказа подземные хранилища газа.
Уровень запасов газа в Европе достиг 96%, что на 8% выше среднего показателя за последние пять лет на то же число. 1 октября удалось увеличить запасы газа еще на 0,21%, но эти темпы уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, целевой уровень наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.
В течение всего одного дня спотовая цена газа снизилась на 14%, а за неделю этот показатель составил 28%.
На торгах во вторник контракт "на день вперед" снизился до $288 за 1 тысячу кубометров, несмотря на то, что всего на прошлой неделе котировки превышали $490. Основной фактор, который объясняет это снижение, - теплая погода в Европе и заполненные почти до отказа подземные хранилища газа.
Уровень запасов газа в Европе достиг 96%, что на 8% выше среднего показателя за последние пять лет на то же число. 1 октября удалось увеличить запасы газа еще на 0,21%, но эти темпы уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, целевой уровень наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.
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