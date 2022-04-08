Спецслужбы США считают, что последняя кибератака была осуществлена с одобрения РФ

На прошлой неделе компании по всему миру, подверглись мощной кибератаке. Разведка США уверена, что эта хакерская атака была совершена "с ведома или одобрения" правительства РФ.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она также сообщила, что команда Белого дома ежедневно информирует президента о развитии событий.
По ее словам, пока разведывательное сообщество работает, чтобы определить конкретную ответственность за эти злонамеренные действия. Однако, подчеркнула Псаки, американские спецслужбы считают, что нападавшие действуют «за пределами России с филиалами по всему миру».
Она напомнила, что американская администрация контактирует с российской стороной на высоком уровне по вопросам кибербезопасности.
Как сообщалось, на прошлой неделе хакерская группировка, которую предварительно связывают с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру, в том числе в США, с помощью программы-вымогателя. Кроме того, примерно в это же время была осуществлена атака на компьютерные сети Республиканского национального комитета - руководящего органа одной из ведущих партий США.
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