Спецслужбы США считают, что последняя кибератака была осуществлена с одобрения РФ

08:18 09 июля Киев, Украина

На прошлой неделе компании по всему миру, подверглись мощной кибератаке. Разведка США уверена, что эта хакерская атака была совершена "с ведома или одобрения" правительства РФ.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем изучать детали этого инцидента, который произошел с ведома или одобрения российского правительства", — отметила представительница администрации.

Она также сообщила, что команда Белого дома ежедневно информирует президента о развитии событий.

"Если появляется новая информация, ее предоставляют (президенту Джо Байдену - ред.)", — отметила Псаки.

По ее словам, пока разведывательное сообщество работает, чтобы определить конкретную ответственность за эти злонамеренные действия. Однако, подчеркнула Псаки, американские спецслужбы считают, что нападавшие действуют «за пределами России с филиалами по всему миру».



Она напомнила, что американская администрация контактирует с российской стороной на высоком уровне по вопросам кибербезопасности.

"И мы продолжаем выражать четкий месседж: если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, находящихся в России, действовать будем мы", - подчеркнула Псаки.

Как сообщалось, на прошлой неделе хакерская группировка, которую предварительно связывают с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру, в том числе в США, с помощью программы-вымогателя. Кроме того, примерно в это же время была осуществлена атака на компьютерные сети Республиканского национального комитета - руководящего органа одной из ведущих партий США.