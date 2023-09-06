Спецслужбы рф вербуют в Польше агентов. Среди них есть и украинцы - WP

Спецслужбы россии по интернету вербуют в Польше агентов, в том числе среди украинских беженцев, для отслеживания транзита оружия в Украину и диверсий. Такие вакансии начали появляться в сети в начале этого года.
Об этом пишет The Washington Post.
В статье газеты отмечается, что задачами "непрофессиональных агентов" было разведать польские морские порты, разместить камеры вдоль железных дорог и скрыть устройства слежения в военных грузах. В марте они получили новый приказ – пустить под откос поезда, которые везли оружие в Украину.
рф собрала "команду дилетантов", в частности, с помощью русскоязычных постов в Telegram-каналах в Польше, часто посещаемых украинскими беженцами — среди предложений работы и советов по жилью. Публикации начали появляться в начале этого года. Издание пишет, что в этом деле задержаны: 12 украинцев, трое белорусов и один россиянин. В свою очередь украинцы заявляли, что их мотивом были больше "деньги, чем идеология".
Власти Польши считают, что заказчиком таких услуг являлось Главное разведывательное управление рф. А эта сорванная операция была самой серьезной российской угрозой на территории НАТО. Цель россии заключалась в том, чтобы сорвать поставки западной техники в Украину (в 80% случаев она идет через Польшу).
"Агентам" платили в криптовалюте и банковскими переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить. Выше по шкале оплаты оценивались задачи по сходу с рельсов поездов, поджоги и убийства, хотя, по словам сотрудников польских спецслужб, даже они стоили всего несколько сотен долларов.
Об этом пишет The Washington Post.
В статье газеты отмечается, что задачами "непрофессиональных агентов" было разведать польские морские порты, разместить камеры вдоль железных дорог и скрыть устройства слежения в военных грузах. В марте они получили новый приказ – пустить под откос поезда, которые везли оружие в Украину.
рф собрала "команду дилетантов", в частности, с помощью русскоязычных постов в Telegram-каналах в Польше, часто посещаемых украинскими беженцами — среди предложений работы и советов по жилью. Публикации начали появляться в начале этого года. Издание пишет, что в этом деле задержаны: 12 украинцев, трое белорусов и один россиянин. В свою очередь украинцы заявляли, что их мотивом были больше "деньги, чем идеология".
Власти Польши считают, что заказчиком таких услуг являлось Главное разведывательное управление рф. А эта сорванная операция была самой серьезной российской угрозой на территории НАТО. Цель россии заключалась в том, чтобы сорвать поставки западной техники в Украину (в 80% случаев она идет через Польшу).
"Агентам" платили в криптовалюте и банковскими переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить. Выше по шкале оплаты оценивались задачи по сходу с рельсов поездов, поджоги и убийства, хотя, по словам сотрудников польских спецслужб, даже они стоили всего несколько сотен долларов.
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