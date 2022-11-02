Спецслужбы рф расшатывают ситуацию внутри Молдовы - Санду

09:04 02 ноября Киев, Украина

Президент Молдовы Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны.

Об этом во вторник, 1 ноября, она заявила в интервью румынскому каналу Digi24.

При этом, она отметила, что россияне для этого используют пророссийские молдавские партии, которые организовывают массовые акции протеста и беспорядки в стране.
 
"За организацией последних протестов в стране стояли именно спецслужбы рф", - сказала она.
 
Санду подчеркнула, что попытки кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым.
 
"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, спецслужбы россии и пророссийские партии в Молдове имеют общую цель - дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", - подчеркнула президент.