Спецслужбы рф расшатывают ситуацию внутри Молдовы - Санду

09:04 02 ноября Киев, Украина

Президент Молдовы Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны.



Об этом во вторник, 1 ноября, она заявила в интервью румынскому каналу Digi24.



При этом, она отметила, что россияне для этого используют пророссийские молдавские партии, которые организовывают массовые акции протеста и беспорядки в стране.

"За организацией последних протестов в стране стояли именно спецслужбы рф", - сказала она.

Санду подчеркнула, что попытки кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым.