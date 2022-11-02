Спецслужбы рф расшатывают ситуацию внутри Молдовы - Санду

Президент Молдовы Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны.
Об этом во вторник, 1 ноября, она заявила в интервью румынскому каналу Digi24.
При этом, она отметила, что россияне для этого используют пророссийские молдавские партии, которые организовывают массовые акции протеста и беспорядки в стране.
Об этом во вторник, 1 ноября, она заявила в интервью румынскому каналу Digi24.
При этом, она отметила, что россияне для этого используют пророссийские молдавские партии, которые организовывают массовые акции протеста и беспорядки в стране.
Санду подчеркнула, что попытки кремля вмешаться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым.
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