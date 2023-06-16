Спецпредставитель ООН в Судане объявлен персоной нон грата

Как известно, с 15 апреля в Хартуме, столице Судана и других регионах страны идут ожесточенные бои между армией и Силами быстрого реагирования. Конфликт возник вокруг предложенного перехода страны в гражданское правление. ООН направила в страну представителя генсека в качестве главы Интегрированной переходной вспомогательной миссии.
Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление МИД Судана, правительство Судана объявило посланника ООН в страну Волкера Пертеса персоной нон грата.
Сам Пертес, который с конца мая находится вне Судана, в день объявления решения провел несколько встреч в столице Эфиопии.
Агентство напоминает, что замены спецпосланника ООН в конце прошлого месяца потребовал командующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
В результате вооруженного конфликта в Судане погибли по меньшей мере 863 человека и получили ранения 3531. По подсчетам ООН, по меньшей мере 1,6 млн суданцев либо стали вынужденными переселенцами внутри страны, либо беженцами за ее пределами.
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