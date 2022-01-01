Спецназ Нидерландов провел учения с использованием реактивных ранцев

20:38 23 Апрель Киев, Украина

В Нидерландах для выполнения поставленных задач во время учений, морской спецназ использовал реактивные ранцы.



Об этом сообщает The Byte.





По сценарию учений, солдаты с джетпаками преследовали судно с условными террористами сначала на катерах. А потом операторы с реактивными ранцами взлетели и попали на борт судна. Они добрались до корабля быстрее, чем это сделали бойцы на катерах и вертолетах.

Компания, производящая данные ранцы утверждает, что данная демонстрация показала, что Gravity Jet Suit может обеспечить безопасность первых штурмовиков, получить доступ к абордажу, а также установке новой цели на ходу.

Также испытания провели уже в полевых условиях, приближенных к реальным боям. Боец с джет-паком, увидев угрозу для себя, попросту улетел в другое место.

Джет-паки компания производит для разных секторов. В скором времени они создадут специальную гоночную серию своих ранцев. Об этом сообщается на сайте компании.