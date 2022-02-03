Спецназ США провел контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии

Пентагон заявил в четверг, что спецназ США провел «успешную» контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии.
В заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби не было никаких подробностей о миссии или ее цели, а только говорилось, что потери среди США нет и что военные позже предоставят дополнительную информацию.
Местные жители рассказали журналистам, что в ходе примерно двухчасовой операции использовались вертолеты, стрельба и взрывы, а несколько мирных жителей были убиты.
Ночной рейд произошел в провинции Идлиб, последней удерживаемой повстанцами части Сирии, недалеко от границы с Турцией. Этот район также является домом для нескольких высокопоставленных боевиков Аль-Каиды и других боевиков.
Американские военные ранее наносили удары по высокопоставленным лидерам Аль-Каиды в регионе, часто полагаясь на авиаудары с вооруженных беспилотников.
В октябре 2019 г. спецназ США провел рейд в Идлибе, в результате которого был убит бывший лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.
В заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби не было никаких подробностей о миссии или ее цели, а только говорилось, что потери среди США нет и что военные позже предоставят дополнительную информацию.
Местные жители рассказали журналистам, что в ходе примерно двухчасовой операции использовались вертолеты, стрельба и взрывы, а несколько мирных жителей были убиты.
Ночной рейд произошел в провинции Идлиб, последней удерживаемой повстанцами части Сирии, недалеко от границы с Турцией. Этот район также является домом для нескольких высокопоставленных боевиков Аль-Каиды и других боевиков.
Американские военные ранее наносили удары по высокопоставленным лидерам Аль-Каиды в регионе, часто полагаясь на авиаудары с вооруженных беспилотников.
В октябре 2019 г. спецназ США провел рейд в Идлибе, в результате которого был убит бывший лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.
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