Спецкомитет выяснит роль России в белорусских протестах

19:15 13 Август Киев, Украина

В Евпропарламенте создадут спецкомитет, который изучит преступления ОМОНа в Беларуси и участие России в этих преступлениях.

Об этом заявил депутат Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс

“Мы предложили создать в Европарламенте специальный комитет, который начал бы расследовать преступления ОМОНа в Беларуси и данная инициатива уже поддержана множеством членов парламента ЕС. Также, если будут факты того, что среди ОМОНа в Беларуси есть представители российского ОМОНа, а такие факты уже появляются, то тогда, разговор будет совсем другой. И будет понятен разговор о санкциях против Российской Федерации за такие действия”, – заявил парламентарий.

“В начале сентября мы представим инициативу по созданию специального исследовательского комитета о зверствах ОМОНа во время протестов в Беларуси и тогда будет возможность собирать факты о том, как в этих преступлениях участвовала российская сторона”, – отмечает политик.