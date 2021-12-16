Спецкомитет выяснит роль России в белорусских протестах
19:15 13 Август Киев, Украина
В Евпропарламенте создадут спецкомитет, который изучит преступления ОМОНа
в Беларуси и участие России в этих преступлениях.
Об этом заявил депутат Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс
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“Мы предложили создать в Европарламенте специальный комитет, который начал бы расследовать преступления ОМОНа в Беларуси и данная инициатива уже поддержана множеством членов парламента ЕС. Также, если будут факты того, что среди ОМОНа в Беларуси есть представители российского ОМОНа, а такие факты уже появляются, то тогда, разговор будет совсем другой. И будет понятен разговор о санкциях против Российской Федерации за такие действия”, – заявил парламентарий.
“В начале сентября мы представим инициативу по созданию специального исследовательского комитета о зверствах ОМОНа во время протестов в Беларуси и тогда будет возможность собирать факты о том, как в этих преступлениях участвовала российская сторона”, – отмечает политик.
“В ходе процесса Путину может прийти в голову что угодно, в том числе и аннексия Беларуси или части ее территорий, никто от этого не застрахован. В то же время, любые попытки договорится о такой аннексии с Александром Лукашенко не легитимны, потому, что в результате прошедших выборов сам Лукашенко больше не легитимен”, – подытожил Андрюс Кубилюс.
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