Спасательные работы упавшего в Мехико поезда продолжаются: число жертв растет

11:27 04 Май Киев, Украина

В ночь с 3 на 4 мая в Мехико не выдержали нагрузки и обрушились опоры моста, по которому в этот момент курсировал поезд метро. В результате аварии с 10-метровой высоты слетели два вагона с пассажирами, предварительное количество жертв - 20 человек.

Об этом во вторник, 4 мая, сообщает телеканал Milenio со ссылкой на мэра города Клаудиу Шейнбаум.



По словам чиновницы, среди погибших есть несовершеннолетние, но их точное количество еще не установлено. Также семь человек находятся в тяжелом состоянии.



Сейчас на месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских. Прибыла тяжелая техника, в том числе краны.



При этом работы затруднены из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей.