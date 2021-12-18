Сожжены машины, разбиты окна: в Англии вспыхнули протесты

20:53 22 Март Киев, Украина

В центре города Бристоль (Великобритания) протестующие напали на участок полиции и подожгли два автомобиля, несколько правоохранителей получили серьезные ранения.



Об этом сообщает ВВС



Начавшаяся мирно акция протеста, переросла в массовые беспорядки на фоне нового законопроекта, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, в том, что касается возможностей правоохранительных органов по ограничению митингов.



Известно, что участники акции бросали в полицейских различные предметы и фейерверки. В результате несколько правоохранителей были серьезно ранены, у одного из них сломана рука, у другого - ребра. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось вызвать подкрепление.





Кроме того, протестующие били окна и витрины магазинов. Полиция задержала семерых активных участников беспорядков.







