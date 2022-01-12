Создана электронная кожа, которая сможет ощущать

В последнее время с невероятной скоростью стали развиваться такие направления науки, как биомедицинские технологии и интеллектуальная робототехника. Биопротез, который управляется импульсами от нервных волокон – это чудо. Но у него есть один существенный недостаток – он не ощущает даже прикосновений. И вот, настоящий прорыв! Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета создали электронную искусственную кожу. Ее особенность в том, что она реагирует на боль так же, как человеческая, пишет Tech Xplore.

Устройство отзывается на болезненные ощущения с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг человека.

По словам ведущего автора исследования Мадху Бхаскарана, еще не было создано ни одной технологии, которая могла бы реалистично воспроизводить чувство боли, которое знакомо абсолютно каждому.

При этом специалисты добились от электронной кожи распознавания между прикосновением к булавке и уколом ею.

Новую технологию оценят и смогут применять при создании бионических протезов или интеллектуальной робототехники.

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