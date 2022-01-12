Создана электронная кожа, которая сможет ощущать

14:59 02 Сентябрь Киев, Украина

В последнее время с невероятной скоростью стали развиваться такие направления науки, как биомедицинские технологии и интеллектуальная робототехника. Биопротез, который управляется импульсами от нервных волокон – это чудо. Но у него есть один существенный недостаток – он не ощущает даже прикосновений. И вот, настоящий прорыв! Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета создали электронную искусственную кожу. Ее особенность в том, что она реагирует на боль так же, как человеческая, пишет Tech Xplore.

Устройство отзывается на болезненные ощущения с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг человека.

По словам ведущего автора исследования Мадху Бхаскарана, еще не было создано ни одной технологии, которая могла бы реалистично воспроизводить чувство боли, которое знакомо абсолютно каждому.

фото: новая электронная кожа может иметь осязание, как у человека

При этом специалисты добились от электронной кожи распознавания между прикосновением к булавке и уколом ею.

Новую технологию оценят и смогут применять при создании бионических протезов или интеллектуальной робототехники.

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