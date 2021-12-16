Создан нанопрепарат для борьбы с раком молочной железы

Ученые из США создали препарат способный, безопасно для здоровья, бороться с самым агрессивным видом онкологического заболевания - тройным негативным раком молочной железы.
Отмечается, что в отличие от химиотерапии, лекарство не токсично и не вызывает серьезных побочных эффектов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.
Так, ученые соединили новый класс наноматериалов для доставки лекарств в организм с ранее разработанным препаратом и создали новый пористый материал, нацеливающийся и убивающий раковые клетки, не влияя на здоровье.
Известно, что тройной негативный рак молочной железы — один из самых агрессивных и фатальных онкозаболеваний. Его трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.
Руководитель исследования подчеркнул, что данное заболевание очень распространено среди американских женщин, добавив, что ежегодно от рака груд умирают тысячи людей и ученые приложили максимум усилий для решения этой проблемы, разработав новое лекарство.
Теперь разработанный препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.
Отмечается, что в отличие от химиотерапии, лекарство не токсично и не вызывает серьезных побочных эффектов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.
Так, ученые соединили новый класс наноматериалов для доставки лекарств в организм с ранее разработанным препаратом и создали новый пористый материал, нацеливающийся и убивающий раковые клетки, не влияя на здоровье.
Известно, что тройной негативный рак молочной железы — один из самых агрессивных и фатальных онкозаболеваний. Его трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.
Руководитель исследования подчеркнул, что данное заболевание очень распространено среди американских женщин, добавив, что ежегодно от рака груд умирают тысячи людей и ученые приложили максимум усилий для решения этой проблемы, разработав новое лекарство.
Теперь разработанный препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.
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