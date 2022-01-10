Современный "Робинзон Крузо" покидает свой остров спустя 32 года

Знаменитый итальянец Мауро Моранди, прославившийся, как современный "Робинзон Крузо", покидает свой дом - необитаемый остров Буделли, спустя 32 года.
Об этом пишет ВВС.
Мауро Моранди был учителем физкультуры. На остров, который называют "розовым пляжем" он попал из-за желания жить на природе. В 1989 году Моранди отправился в Полинезию, чем подальше от человеческой цивилизации. Свое решение он аргументировал недовольством политической ситуации в стране.
Тогда Мауро стал смотрителем острова Буделли. Он жил в радиостанции, сооруженной во время Второй мировой войны.
Он заявил, что переедет жить в небольшую квартиру на самом большом острове архипелага. Мужчина уверен, что его жизнь не слишком сильно изменится, поскольку он всё равно будет видеть море.
Несколько десятилетий Мауро Моранди оставался единственным жителем острова и заботился о местной природе. Однако представителям Национального парка «Ла-Маддалена» удалось доказать свои права на владение островом Буделли. Официальные лица не поддержали Моранди и оспорили его право жить на острове. После нескольких месяцев сопротивления «Итальянский Робинзон Крузо» сдался.
Несколько десятилетий Мауро Моранди оставался единственным жителем острова и заботился о местной природе. Однако представителям Национального парка «Ла-Маддалена» удалось доказать свои права на владение островом Буделли. Официальные лица не поддержали Моранди и оспорили его право жить на острове. После нескольких месяцев сопротивления «Итальянский Робинзон Крузо» сдался.
Отметим, в защиту Моранди в Сети запустили петицию, которая собрала более 70 тысяч подписей.
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