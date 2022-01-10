Современный "Робинзон Крузо" покидает свой остров спустя 32 года

12:36 27 Апрель Киев, Украина

Знаменитый итальянец Мауро Моранди, прославившийся, как современный "Робинзон Крузо", покидает свой дом - необитаемый остров Буделли, спустя 32 года.

Об этом пишет ВВС.

"Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищен, как я защищал его в течение 32 лет", - рассказал 81-летний итальянец.

Мауро Моранди был учителем физкультуры. На остров, который называют "розовым пляжем" он попал из-за желания жить на природе. В 1989 году Моранди отправился в Полинезию, чем подальше от человеческой цивилизации. Свое решение он аргументировал недовольством политической ситуации в стране.

Тогда Мауро стал смотрителем острова Буделли. Он жил в радиостанции, сооруженной во время Второй мировой войны.

«После 32 лет пребывания здесь мне очень грустно уезжать», — поделился Моранди.





Несколько десятилетий Мауро Моранди оставался единственным жителем острова и заботился о местной природе. Однако представителям Национального парка «Ла-Маддалена» удалось доказать свои права на владение островом Буделли. Официальные лица не поддержали Моранди и оспорили его право жить на острове. После нескольких месяцев сопротивления «Итальянский Робинзон Крузо» сдался.



Он заявил, что переедет жить в небольшую квартиру на самом большом острове архипелага. Мужчина уверен, что его жизнь не слишком сильно изменится, поскольку он всё равно будет видеть море.Несколько десятилетий Мауро Моранди оставался единственным жителем острова и заботился о местной природе. Однако представителям Национального парка «Ла-Маддалена» удалось доказать свои права на владение островом Буделли. Официальные лица не поддержали Моранди и оспорили его право жить на острове. После нескольких месяцев сопротивления «Итальянский Робинзон Крузо» сдался.

Отметим, в защиту Моранди в Сети запустили петицию, которая собрала более 70 тысяч подписей.