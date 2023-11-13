Совместная стратегия сдерживания КНДР: Южная Корея и США обновили соглашение о безопасности

11:31 13 ноября Киев, Украина

Южная Корея и США в понедельник, 13 ноября, пересмотрели двустороннее соглашение о безопасности, направленное на сдерживание ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи. Стороны пообещали продолжать давление на Пхеньян, несмотря на отвлекающие глобальные факторы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны США.



Отмечается, что министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и его американский коллега Ллойд Остин подписали обновленную Стратегию индивидуального сдерживания (TDS) на переговорах по безопасности в Сеуле.



Соглашение было пересмотрено, поскольку существующая стратегия не соответствовала быстрому развитию ракетной и ядерной программ Северной Кореи, говорится в сообщении.



Министерство обороны не уточнило, как именно изменили соглашение, предусматривающее, что Соединенные Штаты будут использовать стратегические военные активы, в том числе ядерные силы, для защиты своих союзников.



Как отмечает агентство, впервые заключенное в 2010 году, соглашение приобретает все большее значение, поскольку Северная Корея продвигается вперед в своих баллистических ракетных и ядерных программах.



Министры также заявили, что договорились усилить совместные учения, а также сотрудничество с Японией для сдерживания и лучшей подготовки к любой северокорейской атаке.



Остин сказал, что недавние визиты американской подлодки с ядерными баллистическими ракетами и самолета B-52 в Южную Корею стали "вехами" в усилиях по сдерживанию, и что темпы такого развертывания могут продолжаться, несмотря на другие глобальные кризисы.

"Мы продолжим делать то, что обещали", - сказал Остин на брифинге.

Он добавил, что за последний год американские военные развернули больше сил в Индо-Тихоокеанском регионе, чем в прошлом, и теперь более способны реагировать на все, что может произойти.



Отмечается, что в 2023 году Южная Корея и США углубили переговоры по ядерному планированию для лучшей координации ядерного ответа союзников во время войны.