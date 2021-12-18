Совместная операция Италии и Швейцарии против мафиозного клана

21:36 21 Июль Киев, Украина





В совместной операции приняли участие 700 офицеров с итальянской стороны. В ходе совместной операции итальянской и швейцарской полиции, арестовано 75 участников мафиозного клана Ндрангета, изъято 170 млн. евроВ совместной операции приняли участие 700 офицеров с итальянской стороны.

"75 человек были арестованы одновременно в Италии и Швейцарии по обвинению в тяжких преступлениях, включая мафиозную деятельность, международную торговлю наркотиками, отмывание денег и коррупцию", - говорится в заявлении полиции Италии.

Швейцарская прокуратура заявила, что полиция конфисковала оружие и боеприпасы в ходе рейдов в кантонах Арговия, Золотурн, Цуг и Тичино. Шесть ключевых итальянских подозреваемых, большинство из которых проживают в Швейцарии, обвиняются в преступлениях, в том числе ввозе поддельных денег из Италии. Шесть ключевых итальянских подозреваемых, большинство из которых проживают в Швейцарии, обвиняются в преступлениях, в том числе ввозе поддельных денег из Италии.

"Обвиняемые, которые уже много лет живут в Швейцарии и, по-видимому, занимались незаконной деятельностью наряду с законной деятельностью, такой как инвестиции, кредиты или даже управление рестораном", - сказал швейцарский прокурор.

В прошлом месяце Интерпол предупредил, что огромные резервы наличных денег Ндрангеты означают, что они могут предложить помощь предприятиям, пострадавшим от коронавируса, давая преступной группе доступ к законной экономике.



Ндрангета, расположенная в регионе Калабрия, превзошла более известную Сицилию Коза Ностра, став самой влиятельной мафиозной группой Италии, действующей по всему миру.



В декабре прошлого года в результате операции полиции на группу было арестовано 334 человека, в том числе полковник полиции и бывший депутат.