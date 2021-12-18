Совместная операция Италии и Швейцарии против мафиозного клана

В ходе совместной операции итальянской и швейцарской полиции, арестовано 75 участников мафиозного клана Ндрангета, изъято 170 млн. евро
В совместной операции приняли участие 700 офицеров с итальянской стороны.
В совместной операции приняли участие 700 офицеров с итальянской стороны.
Швейцарская прокуратура заявила, что полиция конфисковала оружие и боеприпасы в ходе рейдов в кантонах Арговия, Золотурн, Цуг и Тичино.
Шесть ключевых итальянских подозреваемых, большинство из которых проживают в Швейцарии, обвиняются в преступлениях, в том числе ввозе поддельных денег из Италии.
В прошлом месяце Интерпол предупредил, что огромные резервы наличных денег Ндрангеты означают, что они могут предложить помощь предприятиям, пострадавшим от коронавируса, давая преступной группе доступ к законной экономике.
Ндрангета, расположенная в регионе Калабрия, превзошла более известную Сицилию Коза Ностра, став самой влиятельной мафиозной группой Италии, действующей по всему миру.
В декабре прошлого года в результате операции полиции на группу было арестовано 334 человека, в том числе полковник полиции и бывший депутат.
Ндрангета, расположенная в регионе Калабрия, превзошла более известную Сицилию Коза Ностра, став самой влиятельной мафиозной группой Италии, действующей по всему миру.
В декабре прошлого года в результате операции полиции на группу было арестовано 334 человека, в том числе полковник полиции и бывший депутат.
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