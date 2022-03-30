Советника самарского губернатора уволили за ссылку на интервью президента Зеленского

15:42 30 марта Киев, Украина

Общественный советник губернатора Самарской области (россия) по IT-проектам Денис Кортунов, поддержавший президента Украины в соцсетях, лишился своего поста.

Кортунов занимал должность советника губернатора на общественных началах с 2017 года.



Накануне он опубликовал в своих соцсетях пост «Зеленский крутой» со ссылкой на видеоверсию интервью президента Украины российским журналистам, в том числе главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову. Позже пост был удален.

На это обратил внимание депутат Госдумы рф Александр Хинштейн, потребовавший увольнения Кортунова.