Советник предвыборного штаба Трампа, пытавшийся совершить суицид, отказался от своей должности

Издательство Politico сообщило, что старший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл объявил, что уходит со своей должности.
«Я ухожу из моей компании и отказываюсь от любой роли в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на своей семье и получить помощь в преодолении огромного стресса», — говорится в заявлении Парскейла.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Парскейл был задержан полицией после того, как угрожал покончить с собой. Впоследствии его госпитализировали.
Тогда также сообщалось, что он бил свою супругу Кэндис, но она опровергла данную информацию.
«Хочу разъяснить, мой муж не был жесток по отношению ко мне ни в тот день, ни ранее», — заявила Парскейл Politico.
В июле Парскейл был отстранен от должности руководителя предвыборного штаба Трампа. Его место занял Билл Стипен.
В то же время он оставался в роли наблюдателя за цифровой стратегией кампании и выполнял функции советника.
«Я ухожу из моей компании и отказываюсь от любой роли в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на своей семье и получить помощь в преодолении огромного стресса», — говорится в заявлении Парскейла.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Парскейл был задержан полицией после того, как угрожал покончить с собой. Впоследствии его госпитализировали.
Тогда также сообщалось, что он бил свою супругу Кэндис, но она опровергла данную информацию.
«Хочу разъяснить, мой муж не был жесток по отношению ко мне ни в тот день, ни ранее», — заявила Парскейл Politico.
В июле Парскейл был отстранен от должности руководителя предвыборного штаба Трампа. Его место занял Билл Стипен.
В то же время он оставался в роли наблюдателя за цифровой стратегией кампании и выполнял функции советника.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии