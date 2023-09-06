Советник «детского омбудсмена» рф оказался поклонником неонацистской идеологии

12:46 10 августа Киев, Украина

27-летний советник в аппарате марии львовой-беловой, уполномоченного президента россии по "правам ребенка", на которую Международный уголовный суд выдал ордер на арест, за депортацию украинских детей, оказался поклонником неонацистской идеологии.





СМИ узнали, что он являлся членом группировки WotanJugend, провозглашающей «идею превосходства белых над остальными расами». Об этом сообщает Reuters.СМИ узнали, что он являлся членом группировки WotanJugend, провозглашающей «идею превосходства белых над остальными расами».

Когда Петрову было 16-19 лет, он активно публиковал в социальных сетях подобный контент, выкладывал снимки футболки с вариацией кельтского креста и бейсболки с цифрами 88 (является отсылкой к нацистскому приветствию во времена Гитлера, поскольку Н является восьмой буквой алфавита). Кроме того, журналисты нашли на его странице комментарий «Римский салют, от сердца к солнцу» (это жест с вскидыванием правой руки), видеоролики неонацистов WotanJugend и репост о мероприятии нацистской группы.



В «Скайпе» Петров взял себе никнейм wotan_jugend8989, в «Инстаграме» — fanat1k8814. Оба аккаунта он привязал к своему профилю «Вконтакте», однако он удалил их после того, как получил запрос на комментарий от журналистов.



Также СМИ удалось найти множество учетных записей Петрова на форумах, при этом он использовал различные вариации своего никнейма «wotan_jugend8989» с отсылкой к неонацистской группировке.



Вплоть до середины 2023 года Петров состоял в ультраправых и нацистских группировках в соцсетях.



27-летний Петров сейчас курирует у львовой-беловой, депортирующей украинских детей, проект по обеспечению «самым необходимым» несовершеннолетних на так называемых новых территориях рф — оккупированной части Украины.